https://news.day.az/politics/1478064.html Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор
Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу".
Собеседники подчеркнули важность процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, что, по их мнению, будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.
В этом контексте Эрдоган и Пашинян также выразили надежду на скорейшую реализацию вопросов, согласованных на встрече спецпредставителей двух стран 1 июля.
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