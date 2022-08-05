Минобороны Азербайджана обратилось к родителям солдат

В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки 7 августа в азербайджанской армии состоится церемония принятия военной присяги молодыми солдатами, сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Церемонии принятия присяги будут организованы в Сухопутных войсках, воинских частях Военно-воздушных сил, Военно-морского флота, ракетных и артиллерийских войсках, а также в других воинских частях.

Учитывая, что в последние дни в стране наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19, временно ограничены встречи военнослужащих азербайджанской армии с родителями и другими родственниками, проведение массовых мероприятий.

"Чтобы предотвратить распространение пандемии COVID-19 в рядах армии, мы призываем родственников военнослужащих не посещать церемонии присяги, с пониманием отнесясь к мерам медицинского обеспечения, применяемым в нашей армии. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отметили в ведомстве.