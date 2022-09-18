Почему Пашинян решил уклониться от визита в Самарканд

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Орхана Амашова о провокации ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Положение дел на заднем дворе премьер-министра Армении незавидно напряженное. Один аспект безошибочно ясен: Ереван останется равнодушным в своей мстительности, если только Баку не будет оказывать на него давление с целью заставить действовать иначе, и любое полуобоснованное заявление или шаг Пашиняна, раскрывающие его склонность двигаться к миру, вызовет внутренний бунт, который ему будет трудно успокоить.

Прием и отвод

В своем заявлении Национальному собранию от 14 сентября после эскалации действующий Пашинян выразил готовность подписать некий "документ", который гарантировал бы Армении "прочный мир и безопасность на территории в 29 800 квадратных километров". Хотя поступая так, он будет назван предателем, что приведет к его позорному отстранению от должности. Вновь он прибегнул к старой формуле по карабахской теме, впервые провозглашенной в апреле, что "статус - это не цель, а средство обеспечения безопасности и прав" армян в регионе.

Его признание, которое многие восприняли как равносильное возможности признания Арменией территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах, привело к массовым протестам с требованием его отставки, а некоторые депутаты от оппозиции призвали к проведению процедуры импичмента. Позже Пашинян отказался, заявив, что никакого документа не было подписано, и он не видел ни одного проекта соглашения, которое он подпишет, в попытке успокоить недовольных.

Возникает вопрос, что именно означает тот гипотетический документ, который Пашинян выразил готовность подписать. Будет ли это своего рода предварительная всеобъемлющая договорная декларация, устанавливающая взаимное признание территориальной целостности обеих сторон, формулирующая недвусмысленную позицию по Карабаху и определяющая основы будущего межгосударственного договора с более широким кругом ведения? Или Пашинян имеет в виду какое-то временное постановление, регулирующее исключительно вопросы государственной границы?

На этот вопрос нет четкого ответа. Кажется, для Пашиняна характерно делать одно заявление, указывающее на его решимость к миру, а затем ретроспективно добавлять пояснительные дополнения, изменяя первоначальный смысл, когда его несчастное население вынуждено иметь дело с конкретными нюансами. Ему легко колебаться, так как до сих пор он был явно озабочен этим.

Самаркандский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) мог бы предоставить лидерам Азербайджана и Армении платформу для обсуждения недавней ситуации, но из-за отказа Пашиняна от участия этот шанс был отвергнут.

Судьба Пашиняна

Затруднительное положение армянского лидера в настоящее время значительно усугубилось в результате смертоносных последствий недавней эскалации, унесшей жизни с обеих сторон, хотя и значительно более пагубной для Армении с точки зрения ее военного положения вдоль границы.

Если бросить ретроспективный взгляд на срок пребывания Пашиняна в целом, то можно увидеть, что Баку за этот период проявил достаточно доброжелательности. Находясь на грани неминуемого свержения в 2018 году, экс-президент Серж Саргсян обратился к народу, озвучив аргумент, что, если власть перейдет в другие руки, Азербайджан использует ее в своих интересах перед Карабахом. Наоборот, Баку проявлял сдержанность, чтобы не стать препятствием на пути к власти Пашиняна, рассчитывая на то, что новая администрация в Ереване отступит от жесткой линии, проводимой предыдущим руководством.

Когда в 2019 году Пашинян отказался от принципов Минской группы ОБСЕ, заявив, что "Карабах - это Армения и точка", Азербайджан поднял свои дипломатические меры, не прибегая к военным средствам. Теперь, после Второй карабахской войны, когда Ереван по-прежнему стремится отсрочить мирное соглашение, любой акт терпимости к колебаниям Армении, вероятно, будет использован Ереваном как согласие с дальнейшими колебаниями.

Парламентское обращение Пашиняна влекло за собой предчувствие дальнейших потерь, если не будет сделано никаких уступок. Этот элемент нуждается в более четком слухе. Он должен опираться на болезненную сторону недавней эскалации, чтобы привести веские доводы, которые не только укажут на разумность интенсификации мирных переговоров, но и приведут к ниспровержению преемственности, доминирующей в настоящее время упорной переговорной позиции Армении. Что, по всей вероятности, привело бы к новым столкновениям или, возможно, к новой войне.

В конечном итоге все сводится к тому, насколько и четко Ереван готов признать базовую установку, что "Карабах принадлежит Азербайджану". Пашинян в своем парламентском обращении указал, что сделка, которую он подпишет, может не быть соглашением "нашей мечты", намекая на неприятный, но неизбежный случай, точное содержание которого остается неопределенным.

По сути, он говорит: "Нам нужно будет согласиться на то, что нам не понравится". Это наполовину притворный предвестник окончательного отказа от Карабаха. Тем не менее, поскольку он также должен звучать правдоподобно для своих людей, он не может называть вещи своими именами, и это остается дырявым дуршлагом. Опять же, он лавирует между тем, что он будет делать, что считается возможным, и тем, что произойдет, если он не сделает то, что необходимо. Они хорошо вписываются в его незавершенный в настоящее время сборник пьес.

По мере того, как песочные часы переговоров достигают своей предпоследней песчинки, любую эскалацию следует рассматривать как кризис, который необходимо превратить в возможность или в новый импульс для реализации программы прочного мира. Пашинян все еще может, глядя на сумрачную пустоту туннелей эвакуации, различить мутный газовый свет в образе внешнего спасителя. Тем не менее, темнота его ближайших окрестностей смягчается только смутным сиянием, исходящим из Баку, и искренность в его слезящихся глазах должна следовать.