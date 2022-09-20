Ложечки и осадок, как послесловие к вояжу в Ереван Нэнси Пелоси

Автор: Акпер Гасанов

Анекдот про пропавшие ложечки и оставшийся после их нахождения осадок, все знают. Так вот в Армении происходит ситуация даже более анекдотическая, чем в том известном анекдоте. "Ложечки" там не нашли, а осадок уже присутствует. И это было ожидаемо. Хотя казалось бы, что в век интернета и доступности публикаций о методах политического оболванивания, бега по граблям в РА могли бы избежать.

Но, реалии совсем иные. В чем легко убедиться после знакомства с итоговым заявлением о визите в Армению спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, опубликованном на ее официальном сайте. О, сколько там пафоса, сколько общих и красивых фраз, сколько самолюбования со стороны дамы, которая всего-лишь занимается монетизацией своих вояжей!

"Наша делегация, проинформированная и вдохновленная оказанным нам приемом, возвращается в Вашингтон готовой продвигать многолетнюю приверженность Конгресса демократической Армении и безопасному и мирному Кавказскому региону", написано там. Прием был, действительно, запоминающийся. Особенно для переводчицы, которая так перенервничала от выпавшей на ее долю ответственности, что заламывала руки, постоянно поправляла очки и просто оттерла Пелоси от микрофона.

Да, важная деталь. Воздушные границы РА охраняет российская сторона. Она же охраняет армяно-турецкую границу. Так что, россияне также, наверняка, были вдохновлены возможностью увидеть бабушку американской демократии. Именно это, ощущение от визита кого-то сильно ожидаемого, и остались в РА. А по факту, в виде конкретных решений, выгодных РА- ничего.

И заявление самой Пелоси, по сути своей, было скрупулезным и детальным отчетом о всем том, за что заплатила армянская сторона. Так бывает, например, когда отчитываются за расходы на тот или иной грантовый проект- сколько компьютеров куплено, сколько бутербродов съедено, сколько и с кем встреч проведено. В общем, все четко, согласно тарифу.

Вот и Пелоси четко отчиталась, что американская делегация, в состав которой входили также члены комиссии по армянским вопросам Палаты представителей Фрэнк Паллоне, Анна Эшу и Джеки Спайер, возложила венок к мемориалу так называемого "геноцида армян". Она красочно добавила, что помолились за души 1,5 миллиона армянских мужчин, женщин и детей, убитых во время "геноцида". Молитва, а также выдавленные из себя слезы- были бонусом к общему гонорару, следует полагать.

Потом был рассказ Пелоси о том, чем ее наградили в Ереване и с кем она там встретилась. Да, содержание своих речей, озвученных в ходе встречи, Пелоси также напомнила. Она, напомним, что-то там потребовала от Азербайджана. Ну и ладно. Потребовала и потребовала. А дальше что? В том-то и дело, что ничего. Азербайджан продолжает осуществлять политику, отвечающую его национальным интересам. Вне зависимости от количества визитов в Ереван политических гастролеров.

О том, что новые реалии существенно отличаются от фантазий официального Еревана, пишет и эксперт по информационной безопасности, координатор специализированного сайта "Разминфо" Карен Вртанесян. Он раскритиковал заявление Совета безопасности РА. Практически попунктно. И с ним сложно не согласиться. Заявление действительно смешное.

"Азербайджанские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Республики Армения". Даже не "требуем немедленного вывода", а "должны". Кому должны, азиз (в переводе "дорогой", "родимый". - Ред.)? Тебе, международному сообществу, вселенной? Кому адресовано это "должны"? Когда они должны?", вопрошает Вртанесян.

А далее следует весьма интересный вывод. Согласно которому, Никол не смог получить пользу от визита Пелоси для Армении. "Пелоси прибыла в рамках предвыборной кампании. Эйфория и ажиотаж, созданные вокруг ее визита, были пропагандистской кампанией, проводимой конкретными кругами в Армении, они получили необходимые кадры всенародного ликования армян, чтобы показать их потом избирателям-армянам в США, все, ничего другого их не интересует", констатирует армянский эксперт.

Позднее, но все же прозрение. И не только у него одного. Остается лишь еще раз напомнить, что визит Нэнси Пелоси в Ереван обошелся армянским налогоплательщикам в $120 млн. Из которых $50 млн - это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток в $25 млн - стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа. То есть, "ложечки" были очень дорогими. Но их, образно говоря, так и не нашли. Всё ищут. Сколько еще будут искать- покажет время. А Азербайджан, тем временем, укрепляет свой статус регионального лидера.