Будет подготовлен законодательный акт о Большом возвращении в Карабах

Будет подготовлен законодательный акт в связи с Большим возвращением в Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в план работы осенней сессии Комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

Согласно документу, комитет организует совместную работу с соответствующими государственными, правительственными структурами по подготовке законодательного акта в связи с Большим возвращением в Карабах.