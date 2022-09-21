https://news.day.az/politics/1497092.html Будет подготовлен законодательный акт о Большом возвращении в Карабах
Будет подготовлен законодательный акт о Большом возвращении в Карабах
Будет подготовлен законодательный акт в связи с Большим возвращением в Карабах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в план работы осенней сессии Комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.
Согласно документу, комитет организует совместную работу с соответствующими государственными, правительственными структурами по подготовке законодательного акта в связи с Большим возвращением в Карабах.
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