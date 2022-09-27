За последний месяц проведено более 40 акций азербайджанской диаспоры

За последние три недели за рубежом было проведено более 40 акций и шествий нашей диаспоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

Он отметил, что диаспорские организации Азербайджана, действующие за рубежом, стараются донести до всего мира информацию о вандализме армян.

"Этот вандализм, незаконные действия совершает армянская община. И весь мир, и аккредитованные посольства видят это и дают этому оценку. За последние три недели нами было проведено более 40 акций и шествий. В Париже перед зданием ЮНЕСКО в течение трех дней организовывалась мирная акция, посвященная теме разрушения Арменией исторических памятников Азербайджана, уничтожения нашего культурного наследия. Ни одна армянская организация не осмелилась сказать ни слова. Азербайджанская диаспора очень гибко реагирует на события. Ни в одной стране азербайджанская диаспора не нарушает законы. А армянская диаспора в некоторых странах допускает незаконные шаги. Считаю, что эти страны должны серьезно на это отреагировать", - сказал Мурадов.