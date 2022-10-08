Армении пора расстаться с ролью несчастной жертвы

Автор: Лейла Таривердиева

На минувшей неделе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял участие в очередном Форуме древних цивилизаций. Немногие знают о существовании такой организации, но она, оказывается, есть. Создан Форум в 2017 году, но Армения не сразу была признана "древней", первоначально ее в число членов не включили, как не отразили ее и на эмблеме организации. Но остаться в стороне от такого формата Армения, конечно, не могла. Говорить о древности и цивилизаторстве без армянской стороны... ну, это просто нонсенс, согласитесь.

Как и ожидалось, наскоро сказав в своем выступлении об укреплении не имеющих отношения к Армении терпимости и культурного разнообразия, Мирзоян перешел к так называемому армянскому наследию в Азербайджане, уничтожение которого является "вызовом всему человечеству". Несколькими днями позже министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян был еще более конкретен на сессии Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию. Он назвал фантастические цифры - 2000 "армянских памятников" на освобожденных территориях Азербайджана, требующих немедленной защиты со стороны ЮНЕСКО, и призвал организацию направить миссию в регион.

В принципе, Азербайджан совсем не против такой миссии, о чем говорит и выступление на той же сессии министра культуры страны Анара Керимова. Наоборот, он отметил важность приезда такой технической миссии ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Но не с целью подсчитывать число хачкаров, а для того, чтобы открыть глаза пошире и увидеть сотворенное армянскими варварами за годы оккупации. К сожалению, подчеркнул Керимов, эти действия в отношении историко-культурного наследия нашей страны были встречены со стороны международных организаций молчанием.

Действительно, структуры, призванные защищать культурное наследие, не делали пока что заявлений относительно чудовищных последствий армянского вандализма. Все высказывания, как правило, были общими, обтекаемыми и уравнивали ответственность сторон. Каких-либо заявлений о необходимости оценки ситуации с азербайджанским наследием в Армении, на чем настаивает Баку, тем более сделано не было.

Главное последствие молчания ЮНЕСКО заключается в том, что Армения трактует это как вседозволенность и зеленый свет к нападкам на Азербайджан. Тот факт, что продолжавшееся тридцать лет уничтожение наследия азербайджанского народа не вылилось в жесткие заявления в адрес агрессора, говорит сам за себя. Можно считать вполне логичным следствием такого молчания недавнее нападение на Азербайджанский культурный центр в Париже агрессивных армян. В центре проходила конференция, посвященная уничтожению историко-культурного наследия Азербайджана в Армении, организованная Национальной комиссией АР ЮНЕСКО, посольством нашей страны во Франции и постоянным представительством при ЮНЕСКО. Армяне облили стены здания культурного центра красной краской, от более опасных действий радикалов удержало только появление полиции.

В мероприятии участвовали представители ЮНЕСКО, вся эта вакханалия происходила на их глазах. Как сказал журналистам председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, защищающая культуру мира организация в очередной раз стала свидетелем бескультурья армян.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Университета Мальмё (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев:

ЮНЕСКО за годы армянской оккупации себя показала никак. Хотя, в принципе, она всегда относилась к культурному наследию Азербайджана с пониманием и уважением. То, что миссия отказывалась приезжать в зону оккупации, исходит из ее мандата. Азербайджан не контролировал на тот период 20 процентов своих территорий, и ЮНЕСКО не хотела отправлять миссию в зону оккупации. Но при объективном взгляде на ситуацию, ее действия выглядели несколько несправедливыми, особенно если учесть сегодняшнюю настойчивую заинтересованность организации в направлении миссии в зоны бывшего конфликта для мониторинга состояния "армянского наследия".

Азербайджан, конечно, ответственен за состояние любого культурного наследия на своей территории. Но условия перед миссией должны быть поставлены такие, чтобы она занялась и разрушенным за годы армянской оккупации азербайджанским наследием, провела подсчет того, что было за тридцать лет уничтожено. Все должно быть подсчитано, зафиксировано. Наследие всех проживающих в Азербайджане народов принадлежит стране, находится под ее защитой, на ее международно признанной территории. В Азербайджане никогда не занимались разрушением чьего-то наследия. Между тем, в Армении наследие азербайджанцев уничтожено полностью. И Баку вполне справедливо настаивает на том, чтобы мониторингу была подвергнута и Армения.

В начале года вроде бы была достигнута договоренность на этот счет, но Ереван впоследствии отказался от своего слова. Пашиняна не поймешь. Он то соглашается, то отзывает свое слово. Такое происходило уже не раз. Понятно, что армяне не хотят взаимной моноиторинговой миссии ЮНЕСКО, потому что от азербайджанского наследия в Армении ничего не осталось. Армянам такая миссия не выгодна еще и потому, что они хотят, чтобы вся концентрация внимания международного сообщества была на их проблеме. Проще говоря, они хотят одни быть в роли бедных несчастных жертв.

Азербайджан никогда не хотел находиться в роли несчастной жертвы. Он хочет только справедливости, и имеет на это полное право".