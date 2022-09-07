ЮНЕСКО показала, что не является всемирной

Автор: Лейла Таривердиева

В Сети запущена кампания по сбору подписей под обращением к генеральному секретарю ЮНЕСКО Одри Азуле не допустить окончательного уничтожения культурно-исторического наследия азербайджанского народа в Армении. Речь идет о районе Тепебаши, называемом ныне "Конд". В обращении отмечается, что квартал Тепебаши хранит исторический код настоящего Иревана, построенного в 17-м веке. Авторы и подписанты обращения просят госпожу Азуле предотвратить этот акт вандализма.

Ранее, 5 июля к Одри Азуле по поводу культурного геноцида, осуществленного в Армении, обратилась группа азербайджанских ученых и представителей общественности.

По свидетельству историков, в период ханств город Иреван состоял из четырех кварталов - Гала, Шехер (Шехри), Тепебашы и Демирбулаг. Тепебаши является единственным частично сохранившимся кварталом исторического Иревана. Исторический Тепебаши практически уничтожен, однако на этой территории сохранилось некоторое количество старых построек и даже остатки старинной мечети. Фрагменты мечети долгое время не замечались местными жителями. Пока азербайджанская сторона пару лет назад не подняла вопрос исторического Иревана. Тогда началась возня, возникли планы реконструкции квартала. Реконструкция подразумевала снос старых построек и строительство многоэтажных домов. Заодно с трущобами самостроя были бы уничтожены последние следы средневековой азербайджанской архитектуры.

Если бы армяне сохранили изначальный Тепебаши, этот квартал вполне мог бы восприниматься как воспринимается Ичеришехер в Баку. Да, если бы сохранили, если бы не побоялись правды, ведь оставив нетронутым средневековый квартал, армянам пришлось бы выставить на обозрение и ясные свидетельства мусульманского, азербайджанского прошлого этого места, а через него и всей нынешней столицы Армении. Азербайджанцы, вынужденные в конце 80-х бежать из Армении, рассказывают, что до начала карабахского конфликта архитектура построек в Тепебаши была четко мусульманская, а улицы носили азербайджанские названия. После окончательного изгнания азербайджанцев из Еревана, армяне уничтожили средневековую архитектуру Тепебаши, застроили самостроем и превратили исторический квартал в некий "Конд". Разрушены добротные дома живших в этом квартале состоятельных азербайджанцев, местная мечеть тоже была разрушена после 1988 года. Бывшие жители Еревана свидетельствуют: покидая родину предков, они оставили Тепебашинскую мечеть в достаточно неплохом состоянии. У нее были двери и купол, которых теперь нет. Стало больше и прочих разрушений, от мечети, судя по фото, остался небольшой фрагмент и то благодаря тому, что в ее помещении живут армяне. При этом, что интересно, армянская сторона утверждает, что мечеть якобы находится под охраной государства...

Сегодня мы снова напоминаем о Тепебаши потому, что ЮНЕСКО, всемирная организация, призванная заботиться о сохранении культурного и исторического наследия народов мира, продолжает демонстрировать, что руководствуется в своей деятельности исключительно политической конъюнктурой.

В июне ЮНЕСКО представила очередной тревожный отчет по состоянию объектов истории и культуры в Украине. Согласно новому отчету, с начала боевых действий были частично или полностью разрушены 152 объекта культуры, в том числе 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и 7 библиотек. В связи с этим генсек организации Одри Азуле призвала Россию уважать международное гуманитарное право, в частности Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. На сайте ЮНЕСКО рассказывается, что с начала боевых действий лично госпожа Азуле инициировала ряд чрезвычайных мер, чтобы максимально предотвратить разрушение. Организация оказывала техническую консультативную помощь специалистам по вопросам культуры на местах в целях защиты зданий. Выявляя и документируя повреждения и разрушения культурных объектов, ЮНЕСКО готовится к будущей реконструкции. Хотя еще слишком рано начинать проекты, Организация Объединенных Наций уже создала фонд, предназначенный для деятельности в поддержку Украины, и объявила о сборе взносов от своих государств-членов в целях быстрого реагирования. С этой же целью ЮНЕСКО в настоящее время занимается созданием базирующейся в Киеве целевой группы по охране культурных ценностей, которая вскоре направит на места миссию экспертов по вопросам наследия, сообщается на сайте.

Ну что ж... Сразу скажем, что азербайджанская сторона всецело поддерживает защиту наследия украинского народа от бомб, и звучащие из Баку меседжи адресованы исключительно ЮНЕСКО, где прекрасно знают, в чем согрешили. Азербайджану как никому другому известно, что значит терять свидетельства своей истории и культуры. Это уже случилось с азербайджанским наследием в Армении, это было осуществлено на его собственных территориях в период оккупации. Поэтому мы прекрасно понимаем и поддерживаем тревогу украинской стороны и готовы со своей стороны оказать братскому народу помощь в восстановлении разрушенного бомбами. Тем не менее, весь этот ажиотаж, устроенный ЮНЕСКО и ООН вокруг Украины, совсем не впечатляет. Потому что только утверждает нас в том, что "все гнило в Датском королевстве". Эта фраза, с которой начинается бессмертная пьеса Шекспира, переводится еще как "не все благополучно в Датском королевстве", но не будем сейчас себя ограничивать в выражениях, потому что ситуация действительно гнилая.

Стоит напомнить, что Азербайджан почти все годы армянской оккупации 20 процентов своих территорий пытался добиться внимания со стороны ЮНЕСКО, пока еще можно было что-то спасти. На настойчивость Баку было заявлено, что ЮНЕСКО, мол, является гуманитарной организацией и не хочет вмешиваться в политические вопросы. К сожалению, никто тогда не помог Азербайджану спасти свое наследие, не попытался защитить, пригрозить армянам наказанием за нарушение Гаагской конвенции, чем грозят сегодня Москве. Сотни памятников истории и культуры были уничтожены при попустительстве "гуманитарной организации", которая неожиданно политизировалась сегодня. После 44-дневной войны Азербайджан направил министерствам культуры 150 стан мира и ряду международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, обращения в связи с актами вандализма, совершенными армянской стороной в отношении культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях. Речь шла также об уроне, нанесенном оккупационными силами культурному и историческому наследию в период 44-дневной войны, в частности при ракетных атаках на мирные азербайджанские города. ЮНЕСКО также были адресованы отчеты по итогам предварительного мониторинга по определению состояния культурного наследия на освобожденных землях в послевоенный период. Никакого ответа не последовало.

Между тем, среди сотен уничтоженных объектов наследия 13 памятников были памятниками мирового значения. Из них 6 архитектурных и 7 археологических. Это мавзолей Гутлу Муса, поселение Узерликтепе в Агдамском районе, Худаферинские мосты, Нифталинские курганы в Джабраильском районе, Азыхский и Тагларский пещерные лагеря в Ходжавендском районе, Гянджасарский и Худавенгский монастыри в Кельбаджарском районе, Шушинский историко-архитектурный заповедник и Ходжалинские курганы. Никто в ЮНЕСКО не заинтересовался их состоянием после освобождения территорий. Зато на Азербайджан посыпались истеричные обращения по поводу якобы разрушения некоего "армянского" и "христианского наследия", а сама ЮНЕСКО взволнованно требовала допустить ее к "армянскому наследию" в Шуше и Гадруте. Отметим, что исторического и культурного "армянского наследия" не существует не то что на территории Азербайджана, но и на территории самой нынешней Армении. Нет, конечно, наверняка, где-то на планете сохранились какие-то следы наследия армянского народа, но они явно не находились в нашем регионе. Что же касается христианского наследия, то ему в Азербайджане никогда ничего не грозило и не грозит. Вот только не нужно отождествлять христианское наследие с армянским.

В ЮНЕСКО не могут не осознавать, что своими действиями армянская сторона грубо нарушила международное гуманитарное право, в том числе нормативные документы самой же этой организации - Гаагскую конвенцию от 1954 года, два протокола к ней, а также Конвенции от 1970 года.

В начале года лед вроде бы тронулся - была достигнута договоренность, что ЮНЕСКО направит миссию в Азербайджан и одновременно в Армению. Армянская сторона, разумеется, через некоторое время дала попятную, осознав, что натворила, согласившись. Видимо, чары Макрона так подействовали на Пашиняна, что он одобрил инициативу, однако армянская научная и радикальная общественность восприняла в штыки. А ЮНЕСКО не настаивала.

Международное право находится в глубокой коме и реанимируется только тогда, когда поступает заказ. Заказ на осуждение армянского варварства от тех, чьи интересы олицетворяет собой нынешняя ЮНЕСКО, не поступал.

Азербайджану не нужно создания ООН какого-то фонда для восстановления разрушенного армянами. Азербайджан совершенно не нуждается в подачках международных организаций и не намерен никому кланяться ради каких-то преференций. Он не кланялся даже в самые тяжелые для себя времена. Все, что ему было нужно, это слово правды, демонстрация торжества справедливости. ЮНЕСКО было бы достаточно просто назвать вандала вандалом, не делая никаких трат и ни к чему себя не обязывая.

Но это было вчера. А сегодня нам уже не нужно от дискредитировавшей себя организации и этого. Сами разберемся.