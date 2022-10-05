Литва и НАТО проведут военные учения

Литовская армия сообщила о проведении учений с ВВС НАТО в районе Куршской косы.

Литва проведет учения с Военно-воздушными силами (ВВС) НАТО в районе Куршской косы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование армии республики.

"Во время учений будет отрабатываться взаимодействие военных специалистов НАТО по координации огня и пилотов ВВС Венгрии и Великобритании", - утверждается в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время два истребителя Венгрии патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Контингент венгерских ВВС на основе ротации находится на авиабазе Зокняй в Литве. Кроме того, из Великобритании прибудут истребители для участия в учениях.