Еще 15 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

6 октября 2022 года была осуществлена репатриация на родину 15 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в лагере Амерна в Сирии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, они были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики.

Так, в первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана подлежащих репатриации лиц. Затем на основе достигнутой договоренности был обеспечен их переход транзитом через территорию Турецкой Республики.

В связи с этим входящие в состав рабочей группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, представители соответствующих государственных органов, командированные в Турецкую Республику, провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов и предоставили им необходимую помощь. Также посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике предоставило гражданам Азербайджана "Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику" и авиабилеты.

После завершения необходимых процедур репатрианты будут переданы семьям и опекунам. Правительство Азербайджанской Республики планирует принять все необходимые меры для их реабилитации.

Отметим, что до сих пор была организована репатриация в страну 393 детей и женщин, 290 из Ирака и 103 из Сирии.

Правительством Азербайджанской Республики предусмотрены все необходимые меры для реинтеграции и реабилитации этих лиц. В осуществлении репатриации осуществлялась совместная и скоординированная деятельность соответствующих государственных структур Азербайджанской Республики. Особо следует отметить помощь, оказанную Турецкой Республикой в реализации этого процесса.

Правительство Азербайджана продолжает принимать необходимые меры для защиты прав и свобод граждан Азербайджанской Республики, находящихся в тяжелом положении в зарубежных странах и нуждающихся в помощи, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участницей которых является наша страна, отмечает МИД.