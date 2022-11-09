https://news.day.az/politics/1510069.html МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня флага
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня флага
Министерство иностранных дел Азербайджана на своей официальной странице в Twitter поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага, передает Day.Az.
"9 ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага. По этому случаю мы сердечно поздравляем всех наших соотечественников и желаем, чтобы наш трехцветный флаг всегда развевался в каждом уголке независимого и процветающего Азербайджана. Живи счастливо вместе со своим трехцветным флагом, Азербайджан! Всех нас с праздником!", - говорится в публикации министерства.
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