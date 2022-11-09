МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня флага

Министерство иностранных дел Азербайджана на своей официальной странице в Twitter поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага, передает Day.Az.

"9 ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага. По этому случаю мы сердечно поздравляем всех наших соотечественников и желаем, чтобы наш трехцветный флаг всегда развевался в каждом уголке независимого и процветающего Азербайджана. Живи счастливо вместе со своим трехцветным флагом, Азербайджан! Всех нас с праздником!", - говорится в публикации министерства.