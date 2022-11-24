Попытки Пашиняна втянуть ОДКБ в прямой военный конфликт с Азербайджаном обречены на провал

Председательство в ОДКБ переходит к Республике Беларусь и члены Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ) вздохнут облегченно, так как премьер-министр Армении Никол Пашинян пытался использовать председательство своей страны для втягивания Организации в прямой конфликт с Азербайджаном, который, как известно, рассматривает варианты сотрудничества с ОДКБ, в чем заинтересованы прежде всего Россия и Казахстан. То есть, действия Пашиняна можно расценивать и как попытки вредительства внутри Организации, явно в интересах ее главного соперника - НАТО.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Комментируя заявление генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася на совместном заседании совета глав МИД, Минобороны и комитета секретарей советов безопасности государств-участников Организации в Ереване о том, что проект решения об оказании помощи Армении согласован в рамках ОДКБ, наш собеседник отметил:

"Формально ОДКБ не отказала Пашиняну в поддержке. Тем более, что ситуация на армяно-азербайджанской границе сложная. Хотя причиной многих напряженностей между военными двух стран являются провокации со стороны Армении, но причины этого - уже тема отдельного разговора. То есть, в сторону Еревана как принимающей стороны и председательствующему еще в ОДКБ сделан реверанс. Однако очевидно, что Пашиняну не удалось добиться желаемого: вооруженные силы других стран ОДКБ не станут принимать участия в возможной новой войне с Азербайджаном - они всячески пытаются ее предотвратить. Но что вполне можно ожидать, так это усиление присутствия России в Армении - вплоть до развертывания еще одной военной базы".

В. Арьков далее напомнил, что Пашинян не впервые пытается втянуть ОДКБ в прямой военный конфликт с Азербайджаном и Турцией.

"И здесь, как и во многих других ситуациях, Пашинян еще раз демонстрирует, что как не был ранее, так и не стал сегодня самостоятельным зрелым политиком, по-прежнему оставаясь марионеткой, которую "используют" разные кукловоды. Однако это не означает того, что Пашинян недалекий и неспособный человек. Его вполне устраивает такое положение вещей, при котором он сам и его ближайшее окружение беззастенчиво занимаются обогащением, балансируя на грани законодательства, а то и нарушая ее", - считает эксперт.

Наш собеседник вполне допускает, что и в этот раз Пашинян попытается шантажировать президента России Владимира Путина выходом Армении из ОДКБ и переориентацией на НАТО.

"Не является секретом и то, что Пашиняну и искусственно созданной для его нужд партии позволили остаться у власти (закрыв глаза на вопиющие нарушения на парламентских выборах) для выполнения главной задачи: необходим легитимный руководитель Армении, который продолжит ставить подписи под документами, приближающими окончательное завершение конфликта с Азербайджаном. При царящих в армянском обществе настроениях (почему и кто их подогревает - предмет отдельного разговора) никто из армянских политиков, рассчитывающих на продолжение своей карьеры, не пойдет на такой шаг, поскольку сейчас это равносильно политическому самоубийству", - подытожил Виталий Арьков.

Абдул Керимханов