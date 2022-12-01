Баку обвинил ОБСЕ в открытом нарушении мандата группы

Направление миссии по оценке потребностей в Армению без консенсуса является открытым нарушением мандата, принятого коллективной волей всех государств-участников.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ.

Министр отметил, что Азербайджан годами страдал от злоупотребления консенсусом внутри организации.

"Несмотря на это, мы всегда были сторонниками соблюдения совместной безопасности", - сказал он.