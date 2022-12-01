https://news.day.az/politics/1516044.html Баку обвинил ОБСЕ в открытом нарушении мандата группы
Баку обвинил ОБСЕ в открытом нарушении мандата группы
Направление миссии по оценке потребностей в Армению без консенсуса является открытым нарушением мандата, принятого коллективной волей всех государств-участников.
Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ.
Министр отметил, что Азербайджан годами страдал от злоупотребления консенсусом внутри организации.
"Несмотря на это, мы всегда были сторонниками соблюдения совместной безопасности", - сказал он.
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