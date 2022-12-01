Игнорирование миротворцами наших обращений вызывает сожаление

Вызывает сожаление игнорирование миротворческим контингентом Российской Федерации наших обращений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в четверг в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"Еще раз заявляем о НЕДОПУСТИМОСТИ указания названий населенных пунктов на территории Азербайджанской Республики под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения "территория Нагорного Карабаха".

Призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях неправильные формулировки при упоминании названий территорий Азербайджана.

Напоминаем, что территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 01.12.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как "территория Нагорного Карабаха", является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как "Мардакерт", "Мартуни", "Мадагиз" и "Гетаван", - АГДЕРЕ, ХОДЖАВЕНД, СУГОВУШАН И ГОЗЛУКЁРПЮ соответственно", - говорится в заявлении.