Иран взял Армению под свое покровительство

Автор: Ибрагим Алиев

Перешедший все возможные границы своим наглым антиазербайджанским поведением Иран, пытаясь в отчаянии удержаться в регионе, продолжает свои провокации против нашей страны, на которые в Баку закрывать глаза не намерены. После того, как выяснилось, что иранцы незаконно перебираются в Карабах через Армению, стало известно, что Иран тайно подарил Армении 600 ракет своего производства.

Ракеты были не проданы, а именно переданы безвозмездно. 500 из них - это управляемые противотанковые ракетные комплексы типа "Dehjlaviyeh" и 100 единиц - "Almas". Предполагается, что часть была передана сепаратистско-террористическим группировкам в Карабахе. Отметим, что ракетный комплекс "Dehjlaviyeh" был разработан в 2012 году по заказу министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, а комплекс "Almas" - в 2021 году по заказу Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции.

Причем происходит все это на фоне незавершившегося расследования относительно группы из 27 иранских диверсантов, незаконно проникших на территорию Азербайджана через Армению. То есть Тегеран действует без тормозов и думает, что все сойдет с рук.

То, что в Иране всегда придерживались политики "шаг вперед, два назад" по отношению к Азербайджану, втихоря занимая проармянскую позицию, будто бы никто ничего не замечает и не видит, ни для кого не секрет. Иранского представителя в Баку нужно было бы непременно вызвать в МИД давать разъяснения и извинения, но смысла, если честно, не видим. Придет, будет в обычной манере, как ни в чем ни бывало, опровергать. Это при том что факты указывают на совершенно обратное. Слова лжеца стоят лишь гроша, ведь иранские политики врут постоянно и даже нелепо. Если пойдут по пути опровержений, то выставят себя на посмешище, ибо министр обороны Армении Сурен Папикян в интервью Общественному телевидению успел заявить, что страна вооружается откуда только возможно.

"Армения рассматривает возможности приобретения вооружения нового качества и близка к предметным результатам. За последний год, можем сказать, что рассматриваем уже новые возможности, которые нам предоставлены. Мы постучались во множество дверей. И это естественный процесс. Речь идет об оружии и вооружении нового качества. Ведется большая работа. Уже видимы определенные результаты, они близки к предметным", - признал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Интересно что скажут в Иране на это несвоерменное совпадение? До сих пор иранская сторона не предоставила никакого комментария или заявления по последним провокационным событиям. Раз молчат, значит есть что скрывать. Видимо, думают уляжется, но нет - Баку продолжит отстаивать свои национальные интересы.

Внезапное молчаливое поведение Тегерана, кстати, может объясняться тем, что недавно в Украине была разоблачена ложь иранского правительства по поводу доставок в Россию беспилотных летательных аппаратов, и второй раз, по видимому, позориться Иран не хочет.

Напомним, что на днях стало известно, что ИРИ тайно поставляет в Россию беспилотные летательные аппараты и ракеты. Например, газета The Washington Post сообщила, что в начале ноября Россия и Иран заключили тайную сделку, согласно которой на территории РФ в течение нескольких месяцев будет начато производство беспилотных летательных аппаратов. Как отмечало издание со ссылкой на источники в западных спецслужбах и их разведданные, "страны быстро продвигаются к передаче проектов и ключевых компонентов".

Сперва министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан всячески опровергал эти новости, потом говорил, что "БПЛА передали до войны", а позже вовсе выяснилось, что после. Короче, выставил себя, мягко говоря, не в самом хорошем свете. В результате прилетел новый пакет санкций со стороны Запада, запрещающий любые поставки беспилотников и ракет в РФ.

Последние геополитические ситуации в мире и, в частности, на Южном Кавказе, в иранском истеблишменте видят, как "окно возможностей" в тех или иных направлениях, не понимая, какими чреватыми последствиями это грозит, ведь Иран строит свою внешнюю политику на откровенной и патологической лжи. Причем врут так нелепо, что даже разбираться не надо.

Поэтому, учитывая то, как Тегеран пытается скрытно раздавать свое оружие тем, кто попросит, нет сомнений, что боеприпасы армянам они все-таки передали. Пытаясь взять под свое покровительство Армению, Иран провоцирует напряженность в регионе, несмотря на то, что пользы от Еревана, по факту, никакой. Оказание политической поддержки армянам, открытие консульства в Гафане, проведение военных учений на границе с Азербайджаном, неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны - серьезные ошибки, допущенные иранским режимом. Вместо этого можно было укреплять азербайджано-иранские отношения, перспектива которых намного выше.

Делая неадекватные шаги, Иран забывает, что имеет дело с Азербайджаном, а не с Ливаном или Сирией. Мы не одиноки, имеем прекрасные дипломатические отношения где и с кем необходимо. С нами такие игры не проходят. На стороне Баку и Анкара, и международное право.

Последние события убеждают нас в том, что в Тегеран, на словах придерживающийся исламских ценностей, на деле встал на сторону тех, кто совершают массовые убийства мусульман и разрушает мечети. А тем временем Азербайджан никогда не давал поводов Ирану для беспокойства, но при этом мы не видим подобного отношения с иранской стороны, которая ведёт себя, мягко говоря, не по-соседски. Тегеран, также как и Ереван, будет ответственнен за любую новую военную провокацию против нашей страны. Ни армянам, ни иранцам не удастся переписать новый геополитический расклад в регионе. Лицемерное поведение Ирана видно отчётливо, но пора бы уже понять, что любая помощь армянам пойдет во вред лишь ему самому.