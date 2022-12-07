Армения вооружается откуда только можно

Армения рассматривает возможности приобретения вооружения нового качества и близка к предметным результатам.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в интервью Общественному телевидению страны заявил министр обороны Сурен Папикян.

"За последний год, можем сказать, что рассматриваем уже новые возможности, которые нам предоставлены. Мы постучались во множество дверей. И это естественный процесс", - признал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Папикян, "речь идет об оружии и вооружении нового качества".

"Ведется большая работа. Уже видимы определенные результаты, они близки к предметным", - добавил министр.

Напомним, что ранее стало известно, что в октябре Иран тайно подарил Армении 600 ракет иранского производства.

Ракеты были не проданы, а переданы безвозмездно. 500 из них - это управляемые противотанковые ракетные комплексы типа "Dehjlaviyeh" и 100 единиц - "Almas". Предполагается, что через этих лиц Иран передал часть этих ракет также сепаратистско-террористическим группировкам в Карабахе.

Отметим, что ракетный комплекс "Dehjlaviyeh" был разработан в 2012 году по заказу министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, а комплекс "Almas" - в 2021 году по заказу Сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции.