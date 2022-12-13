Засланец Варданян испугался азербайджанских экологов

Засланец Москвы и преступник Рубен Варданян, провозгласивший себя "госминистром", испугался азербайджанских экологов, которые более 30 часов проводят акцию протеста в зоне ответственности российских миротворцев.

Варданян и его подельники думали, что скоро всех разгонят, но поняв, что никуда азербайджанцы не уйдут до тех пор пока незаконная эксплуатация природных ресурсов нашей страны не прекратится, бандитов поработила паника, так как криминальный бизнес теперь под угрозой.

Поэтому Сыртыг Рубо провел "экстренное рабочее совещание" и заявил, что теперь он будет работать в 24-часовом режиме, чтобы координировать ситуацию.

Как бы ни вопили занимающиеся преступной деятельностью в Карабахе армяне, координировать им придется лишь свои страхи и панические атаки, ибо представители азербайджанских НПО никуда не уйдут пока им не будет предоставлен доступ в те объекты, в которых Варданян построил новую криминальную систему благодаря генералу Волкову, который закрывает на все глаза.

Сколько бы ни истерили остатки сепаратизма, мониторинг и расследование будут непременно проведены, так как это суверенная территория Азербайджана. Напомним, что она лишь временно(!) находится под контролем российского миротворческого контингента. Кто бы ни сопротивлялся, сотрудники азербайджанских министерств, в том числе и экологии, имеют полное право проводить мониторинги по всей территории страны и продолжат это делать. Вне зависимости от того, есть на той или иной территории РМК или нет.

Армяне на протяжении 30 лет оккупации разворовали природные ресурсы нашей страны, загрязняли наши реки, выжигали поля, разрушали дома. Теперь, когда Карабах освобожден и мы вернулись на свои законные и исторические земли, прервав эти преступные действия, делать это больше не получится. Азербайджанские чиновники продолжат прибывать куда надо, когда надо, проводить мониторинги, расследования и переговоры при любых нарушениях законов нашей страны. А те, кому это не нравится, будут молчать в тряпочку. Армяне давно должны были бы уже понять, что от таких визитов азербайджанских чиновников их никто не спасет. Ни миротворцы, ни мировое сообщество, ни кто-либо еще.