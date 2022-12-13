В ближайшие недели планируется проведение встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 13 декабря на заседании министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Турции и Туркменистана в городе Аваза в Туркменистане.

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