Разоблачен фейк армян о Суговушанском водохранилище

Информация об ограничении армянами стока воды из Сарсангского водохранилища в Суговушанское водохранилище не соответствует действительности.

Об этом сказал Trend в среду главный инженер управления эксплуатации Тертерчайского гидроузла Мехман Керимов, передает Day.Az.

По его словам, уровень воды в водохранилище был целенаправленно понижен в связи с ремонтными работами.

"Причина снижения уровня воды связана с проводимыми там ремонтными работами. 8-10 кубометров воды из Сарсангского водохранилища по прежней схеме сбрасывается в реку Тертер и оттуда распределяется по хозяйствам", - сказал Керимов.

Следует отметить, что сегодня в некоторых социальных сетях распространилась информация об ограничении армянами воды, поступающей из Сарсангского водохранилища в Суговушанское водохранилище.