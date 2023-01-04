Разоблачен фейк армян о Суговушанском водохранилище
Информация об ограничении армянами стока воды из Сарсангского водохранилища в Суговушанское водохранилище не соответствует действительности.
Об этом сказал Trend в среду главный инженер управления эксплуатации Тертерчайского гидроузла Мехман Керимов, передает Day.Az.
По его словам, уровень воды в водохранилище был целенаправленно понижен в связи с ремонтными работами.
"Причина снижения уровня воды связана с проводимыми там ремонтными работами. 8-10 кубометров воды из Сарсангского водохранилища по прежней схеме сбрасывается в реку Тертер и оттуда распределяется по хозяйствам", - сказал Керимов.
Следует отметить, что сегодня в некоторых социальных сетях распространилась информация об ограничении армянами воды, поступающей из Сарсангского водохранилища в Суговушанское водохранилище.
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