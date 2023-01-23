Вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы имеет большое значение в нынешней ситуации, когда 11 месяцев продолжаются боевые действия в Украине. С начала войны в Украине ЕС поставил перед собой цель отказа от российских энергоресурсов. В этой связи Европа полагается на диверсификацию источников энергии. Эффективное использование энергоресурсов Азербайджана открывает широкие возможности для вынесения на повестку дня новых энергетических проектов и их претворения в жизнь.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

Как отметил наш собеседник, в настоящее время в Европе актуальным являются инвестиции в возобновляемые источники энергии.

"Тем не менее, говорить о полном отказе от традиционных источников энергии говорить преждевременно. Россия экспортировала в Европу 155 миллиардов кубометров газа в год и восполнить такой объем газа будет очень сложно. Цель ЕС в среднесрочной перспективе заключается в удвоении поставок газа из Азербайджана. Кроме того, алжирские власти выразили желание создать в Италии газовый хаб, через который газ Алжира поступал бы в другие страны Европы. Так что работа по замещению российских энергоресурсов идет ускоренными темпами", - сообщил бывший посол США в Азербайджане.

Член правления Джеймстаунского фонда напомнил о подписанном ЕС и Азербайджаном меморандуме о взаимопонимании по сотрудничеству в газовой сфере, согласно которому стороны рассчитывают довести до 20 млрд кубометров ежегодно к 2027 году поставки азербайджанского газа.

"Это показатель растущей роли Азербайджана в мировой энергетической безопасности, а также показатель того, как Азербайджан перекраивает энергетическую карту Европы. В настоящее время в проекте "Южный газовый коридор", положившем начало многостороннему сотрудничеству, участвуют семь стран - Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания и Италия. В рамках этого уникального проекта налажено широкое международное сотрудничество. На следующем этапе к этому проекту в качестве партнеров присоединятся три балканские страны - Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория. То есть, Азербайджан расширяет свои экспортные возможности. И высокий спрос на азербайджанский газ в Европе этому способствует", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов