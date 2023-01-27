МИД Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Осуждаем произошедшее сегодня утром вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, соболезнуем родным погибшего и желаем исцеления раненым.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции, сообщает в пятницу Day.Az .

"Турция, которая тоже в прошлом подвергалась подобным нападениям, понимает и разделяет боль азербайджанского народа. Важно принятие всех необходимых мер для немедленного обнаружения и привлечения к ответственности тех, кто виновен в этом нападении, и предотвращения повторения подобного. Братский Азербайджан не одинок, мы и впредь будем поддерживать Азербайджан", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.