В соответствии с Венской конвенцией, вся ответственность за обеспечение безопасности дипломатических миссий ложится на принимающую сторону. Напавший задержан, значит, будет проведено расследование и выявлено, какие силы стоят за этой совершенно неприемлемой атакой.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Нападение на посольство означает нападение на страну, подчеркнул депутат, и мы ожидаем от Ирана полного расследования, разъяснений по этому поводу и, помимо компенсаций, гарантий, что подобного рода инциденты не повторятся. О том, какие еще силы могли стоять за атакой, можно пока только гадать, считает Мусабеков.

"Если не будет соответствующих шагов со стороны правительства Ирана, это самым негативным образом отразится на двусторонних отношениях. Что касается версий иранской полиции, то всерьез их воспринимать не стоит. Версия, что пришел человек с двумя детьми с автоматом и на бытовой почве расстрелял охранников, очень неправдоподобна. Подождем более реалистичных разъяснений с иранской стороны, потом решим, принимаем мы их или не принимаем.

Должны быть наказаны и лица, которые в госструктурах Ирана ответственны за организацию охраны нашего посольства, которой не было. А также должны быть даны гарантии, что подобное не повторится. В зависимости от того, какие разъяснения будут даны азербайджанской стороне, будем делать выводы", - сказал Расим Мусабеков.

СПРАВКА: В пункте 2 ст. Венской конвенции о дипломатических сношениях, принятой 18 апреля 1961 года, говорится: "На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства".