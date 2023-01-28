Терроризм стал неотъемлемой частью государственной политики Ирана

После Второй карабахской войны мы не раз были свидетелями открытой антиазербайджанской пропаганды в иранских медиа. Причина была ясна - рост влияния Азербайджана в регионе после победоносной войны. А 27 января кампания против нашей страны вылилась в вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Неоспоримый факт, что оставление неразрешенным бывшего нагорно-карабахского конфликта служило интересам Ирана. С одной стороны, это служило предотвращению усиления Азербайджана в регионе, с другой, создавало условия для незаконной эксплуатации наших земель поддерживающими тесные отношения Ираном и Арменией.

Об этом сказала в комментарии Day.Az политический обозреватель Шабнам Гасанова.

По ее словам, мы осуждаем страну, которая сделала терроризм неотъемлемой частью своей внутренней и внешней политики и возвела его на уровень государственной политики. Случившееся это угроза не только отношениям двух стран, но и региональной стабильности в целом. Кроме того, если Иран не может обеспечить безопасность посольства иностранного государства, как же он может гарантировать безопасную жизнь простым гражданам страны? Он - вредоносный актор не только для региона, но и для системы международных отношений в целом. По логике вещей, режим мулл не способен руководить таким легитимным субъектом, как государство.

"Если смотреть на вопрос шире, то можно увидеть, что одной из причин иранской антиазербайджанской пропаганды являются планы по реализации Зангезурского коридора, поддержанные державами. Конечно, реализация Зангезурского коридора повысит престиж Азербайджана в регионе и мире, будет способствовать объединению тюркского мира. На пути к этой цели Азербайджан и Турция проделали большую работу и стали ведущими странами региона, что не может переварить Иран. Ввиду того, что Азербайджан является ключевым игроком в реализации Зангезурского коридора, Иран пытается давить на Баку различными способами, в том числе организуя нападение на посольство.

Однако иранской стороне стоит не забывать слова Президента Ильхама Алиева, сказанные на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика". Он заявил, что Иран не сможет заблокировать этот проект, и если нам удастся создать платформу искреннего сотрудничества и взаимовыгодного подхода со всеми участники, это сработает. Если нет, возможно, это будет работать частично. Так что это, конечно, будет зависеть от нашего взаимодействия с нашими партнерами. Но опять же, Азербайджан, как географический центр этого проекта и как страна с полной инфраструктурой и хорошими отношениями с различными международными участниками, понимает эту ответственность. Глава государства заверил, что Азербайджан сделает все возможное, чтобы продвинуть этот проект. Таким образом, никакой террористический акт не сможет отвратить Азербайджан от его целей", - сказала Шабнам Гасанова.