В Армении захотели создать отряд смертников

В Армении предложили сформировать отряд смертников для устранения Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе парламентского заседания заявил политолог Рубен Акопян.



"Сегодня мы находимся в очень опасной ситуации, на протяжении 30 лет наше государство имело две важные опоры - внешняя политика и оборона, сегодня их уничтожают. Пока Никол Пашинян у власти, мы каждый день будем проигрывать, каждый день будут обезглавливать наше национальное достоинство. Должна быть сформирована команда смертников, которые сумеют отстранить эту власть", - сказал политолог, чем, в принципе, признал в нужные моменты армяне не прочь включить свою террористическую натуру для тех или иных задач.