Принимаются меры по доставке на родину тела погибшей при землетрясении гражданки Азербайджана

На сегодня имеется информация о гибели во время землетрясения в Турции жительницы города Баку Буниятовой Наили Айдын гызы, 1980 года рождения.

Об этом Day.Az сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что принимаются необходимые меры для доставки тела погибшей в Азербайджан.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, пострадавших - 49 133.