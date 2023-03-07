https://news.day.az/politics/1544174.html Нед Прайс об инциденте на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу
Нед Прайс об инциденте на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу
Соединенные Штаты осведомлены о последнем инциденте со стрельбой в Карабахском регионе Азербайджана и призывают стороны конфликта к диалогу и дипломатии.
Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Соединенные Штаты привержены проведению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном", - отметил Прайс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре