Нед Прайс об инциденте на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу

Соединенные Штаты осведомлены о последнем инциденте со стрельбой в Карабахском регионе Азербайджана и призывают стороны конфликта к диалогу и дипломатии.

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Соединенные Штаты привержены проведению мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном", - отметил Прайс.