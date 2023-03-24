До конца 1980-х годов большинство населения Иревана составляли азербайджанцы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного израильского политолога и журналиста, основателя и генерального директора Центра дипломатии Доны Грасиа Рэйчелл Авраам, опубликованной некоммерческой организацией Foreign Policy Association со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

"Хотя сегодня многие, возможно, не знают об этом, большую часть населения Иревана составляли азербайджанцы. В 1897 году в Иреванской губернии проживали 77 491 азербайджанец и всего 58 148 армян", - пишет автор статьи.

Однако после жестокой кампании этнической чистки теперь большинство в Иреване составляют армяне и не осталось ни одного азербайджанца, отмечает издание.

В статье также напоминается, что Община Западного Азербайджана опубликовала обращение к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором говорится, что этническая чистка - это преступление против человечности, а безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, является их законным правом.

Издание приводит слова Бахтияра Набиева, председателя Ясамальского районного отделения партии "Ени Азербайджан", который также является беженцем из Западного Азербайджана. По его словам, процесс изгнания азербайджанцев из их родного города Иреван начался в феврале 1988 года. Как вспоминает Набиев, существовала вероятность нападения армян в любой момент, люди пытались эвакуироваться.

"Мой отец был одним из последних, кто покинул родное село. Он оставался в Кировакане до мая 1989 года. После землетрясения произошло отключение электроэнергии, и там проживало ограниченное число жителей. Отец говорил, что не мог покинуть родину своих предков, места, где похоронены его отец и мать. Он уехал из села лишь в мае 1989 года", - сказал Набиев.

Он отметил, что в целом же армяне проводят политику этнической чистки в отношении азербайджанцев с 1905-1906 годов.

"Азербайджанцы подвергались политике этнической чистки со стороны армян, однако не хотели покидать свою родину. Мы жили там веками и мы вернемся", - заключил Набиев.