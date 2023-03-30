Омбудсмен распространила заявление по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, в заявлении говорится, что 31 марта вошло в нашу историю как День геноцида азербайджанцев - одно из проявлений армянского вандализма, совершенного против всего человечества. Во время этих кровавых событий в 1918 году десятки тысяч мирных азербайджанцев были убиты исключительно из-за своей этнической принадлежности, подвергаясь геноциду и агрессивной политике армянских националистов. Члены армяно-большевистских формирований сжигали людей заживо в своих домах, убивали с особой жестокостью.

"Армения неоднократно совершала преступления геноцида против мирного населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права, наши исторические и религиозные памятники были уничтожены, разграблены и осквернены.

С сожалением следует отметить, что, несмотря на наличие достаточных доказательств совершенных армянами актов геноцида против азербайджанцев, на эти преступления против мира и человечности в международном масштабе еще не была дана адекватная реакция.

Призываю мировую общественность и авторитетные международные организации дать политико-правовую оценку преступлениям этнической чистки и геноцида, совершенным армянами против азербайджанцев на протяжении всей истории, признать геноцид и поддержать обеспечение справедливости", - говорится в заявлении.