В Губинском районе чтят память жертв 31 марта - геноцида азербайджанцев

В Губинском районе чтят память жертв 31 марта - геноцида азербайджанцев.

Как сообщает в пятницу сотрудник Trend, командированный в Губу, с утра граждане посещают Мемориальный комплекс геноцида, передает Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.