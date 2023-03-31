https://news.day.az/politics/1551226.html В Губинском районе чтят память жертв 31 марта - геноцида азербайджанцев - ФОТО
В Губинском районе чтят память жертв 31 марта - геноцида азербайджанцев - ФОТО
В Губинском районе чтят память жертв 31 марта - геноцида азербайджанцев.
Как сообщает в пятницу сотрудник Trend, командированный в Губу, с утра граждане посещают Мемориальный комплекс геноцида, передает Day.Az.
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