Апрельские бои заложили фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне - Игорь Коротченко для Day.Az
Апрельские бои 2016 года показали, что Вооруженные силы Азербайджана по всем параметрам превосходят армянскую армию. Это был первый успешный пример того, как модернизация азербайджанской армии дала свои практические результаты. Именно 7 лет назад был заложен фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне.
Об этом Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По его словам, новый технический облик, новые тактика и стратегия боевых действий, высокий моральный дух и мотивация личного состава привели к тому, что ВС Азербайджана превзошли армянскую армию по всем основным параметрам.
"Доказательством этого стало успешное наступление азербайджанских военнослужащих, которое привело к тому, что за несколько дней боев были освобождены значительные территории, ранее оккупированные армянами", - напомнил военный эксперт.
Российский политолог считает, что опыт апрельских боев и способность преодолевать сильно укрепленную оборону армян помогли азербайджанской армии достичь успеха в 2020 году.
"Победа в апрельских боях и окончательная победа в ноябре 2020 года показали, что азербайджанские Вооруженные силы - одни из лучших в регионе и действуют эффективно в соответствии с новыми способами ведения современной войны", - подытожил Игорь Коротченко.
Напомним, в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года и в течение дня азербайджанские позиции и населенные пункты по всей линии фронта подвергались мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении. В результате бомбардировки населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии соприкосновения войск, погибли шесть мирных жителей, среди которых два ребенка в возрасте до 16 лет, 26 человек получили тяжелые ранения. Вследствие атак также был нанесен значительный ущерб многочисленным объектам общественной и частной собственности. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических опор, три электростанции, километры водяных и газовых труб. ВС Армении нанесли ракетные удары по социальным объектам, включая школы, больницы, а также местам поклонения. 1 мечеть была обстреляна артиллерийскими снарядами крупного калибра во время богослужения.
В целях пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командование ВС Азербайджана приняло решение о проведении неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В ходе четырехдневных боев соединения ВС Азербайджана освободили высоты вокруг села Талыш, откуда могла исходить угроза для Геранбойского района и города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан, взяли под контроль стратегически важную высоту Лелетепе в направлении Физулинского района. Также в результате апрельских боев ВС Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены 30 армянских танков, до 15 артиллерийских установок и инженерных укреплений, убито 320 и ранено более 500 военнослужащих противника.
По итогам боев азербайджанские ВС освободили от армянской оккупации более 2000 гектаров территории и еще больше территории перешло под контроль Азербайджана в оперативном плане.
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