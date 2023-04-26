Успех газовой дипломатии Баку был заложен уже тогда, когда вопреки мнениям скептиков, Азербайджан инициировал и реализовал масштабный проект Южного газового коридора.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Сейчас, когда из-за санкций в отношении России страны Евросоюза оказались в тяжелом положении с получением природного газа, Италия, балканские страны, включая Болгарию, именно в поставках из Азербайджана видят возможность закрыть газовый баланс, отметил наш собеседник.

"Визит Президента Ильхама Алиева в Софию подтверждает реалистичность энергетического сотрудничества Евросоюза с нашей страной, закрепленного в документе, подписанном с председателем Еврокомиссии Урсулой Ван дер Ляйен в июле прошлого года. В текущем году экспорт в европейском направлении увеличится на 50 процентов, а после расширения TAP (адриатический отрезок Южного газового коридора) еще вдвое. Так что темпы рекордные, заинтересованность взаимная, дело за малым: конкретные контрактные обязательства, согласованные цены и инженеринг по расширению мощностей по добыче и транспортировке газа. Ресурсов, технического опыта и настойчивости у Азербайджана для выполнения взятых обязательств достаточно, а надежность слова Президента Ильхама Алиева проверена практикой", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева