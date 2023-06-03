За три года Азербайджан сделал в Шуше столько, сколько армяне не сумели сделать за 30 лет

В ходе войны с Арменией в 2020 году Азербайджан освободил Шушу - город, известный как "Консерватория Кавказа" из-за его статуса важного политического, экономического и культурного центра в регионе в рамках более широкого освобождения оккупированной Арменией территории Карабаха. Радость азербайджанцев по поводу освобождения Шуши отражает настроения мирового еврейства по поводу воссоединения Иерусалима под контролем Израиля в 1967 году.

В течение 19 лет после обретения Израилем независимости евреи все еще не могли посетить свою заветную Стену Плача, находящуюся под контролем Иордании в Восточном Иерусалиме. Сегодня, спустя 56 лет после воссоединения Иерусалима, Йом Йерушалаим служит напоминанием о том, как далеко продвинулся еврейский народ в относительно недавней истории - столь необходимый моральный подъем, когда из Газы сыплются ракеты.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье редактора San Diego Jewish World, бывшего главного редактора Jewish News Syndicate Якоба Камараса, опубликованной в израильской газете The Jerusalem Post.

Шуша, культурная столица азербайджанского народа

Как пишет автор статьи, даже после освобождения Карабаха азербайджанцы не могли посещать Шушу в 2020 году, поскольку правительство предприняло амбициозные усилия по реконструкции территории после трех десятилетий армянской оккупации.

"В Карабахе оккупация характеризовалась не только пренебрежением к земле, но и преднамеренным разрушением - с сегодняшними видимыми напоминаниями, включая разграбленные дома, мечети (в том числе те, которые использовались для содержания скота) и кладбища, а также то, что, по оценкам экспертов Организации Объединенных Наций, составляет более миллиона взрывных устройств на этой территории. Только с марта 2023 года Азербайджан смог организовать туристические поездки в Шушу.

Представьте себе на мгновение огромное волнение, которое испытали израильские евреи в 1967 году, когда они наконец смогли вернуться к Стене Плача. Это похоже на то, что чувствуют азербайджанцы, когда они ступают в Шушу, которая постепенно возвращает себе место культурной столицы их страны по мере развития Карабаха.

Были восстановлены известные достопримечательности, такие, как мавзолей, построенный в честь поэта и дипломата Моллы Панаха Вагифа, и музей, посвященный памяти знаменитого певца Бюльбюля. В городе снова проходят международные конференции.

Как сказал мой гид, когда я посетил Шушу в прошлом году, менее чем за три года после освобождения азербайджанские усилия по реконструкции достигли того, чего армяне не смогли сделать за 30 лет оккупации. Всего через неделю после того, как в 2020 году закончилась армянская оккупация, в Шуше заработал Apple Pay, что ознаменовало открытие города для международного общения и торговли", - делится впечатлениями редактор San Diego Jewish World.

Освобождение объединяет Иерусалим и Шушу

Хотя споры, связанные с территориальным конфликтом, по-видимому, всегда будут частью общественного дискурса вокруг Восточного Иерусалима и Западного берега, экономические выгоды победы Израиля в 1967 году неоспоримы. Сегодня Иерусалим известен гораздо больше, чем древняя история, поскольку он быстро становится центром технологий и инноваций, который конкурирует с давним коммерческим центром страны Тель-Авивом, пишет в своей статье бывший главред Jewish News Syndicate.

"Аналогия Иерусалим-Шуша не обязательно безупречна, поскольку Иерусалим исторически является более религиозным городом, а Шуша - культурной столицей. И все же общее повествование городов об освобождении - это то, что продолжает их объединять. К тому же оба города являются объектом двойных стандартов в международном сообществе.

Рашида Харби Тлаиб (демократ от Мичигана), дочь палестинских иммигрантов, яростно выступает против израильского присутствия на Западном берегу и в восточном Иерусалиме, однако она поддерживает оккупацию Арменией Карабаха, территория, которая была признана частью Азербайджана четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН еще до освобождения в 2020 году.

28 мая Азербайджан будет отмечать День независимости (ранее известный как День Республики), ознаменовав основание Азербайджанской Демократической Республики (АДР) как первого светского демократического государства в мусульманском мире. Тем временем израильтяне будут надеяться и молиться о передышке от ракет. И в долгосрочной перспективе обе страны могут продолжать использовать параллельные истории освобождения Иерусалима и Шуши как источник силы", - заключает Якоб Камарас.