Армянская диаспора в России подталкивает армян на свержение власти

Автор: Мехти Ахмедзаде

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с рядом заявлений по поводу территориальной целостности Азербайджана. Он признал, что площадь Азербайджана 86 600 км² и в нее полностью входит весь Карабах. Конечно, сигналы позитивные, но не стоит забывать, что армянский премьер не раз поворачивался на 180 градусов после подобных речей, тормозя мирные процессы в региое, в частности, делимитацию и демаркацию. В искренность его слов о том, что он готов подписать мирное соглашение, верится пока с трудом, но время покажет, ибо, как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, подписание неизбежно.

Тем не менее. слова Воваевича вызвали истерику не только среди ревашистских сил в самой Армении, но и за ее пределами - в диаспоре и среди ее агентов. Особенно последнюю работающую мозговую клетку потеряли проармянские московские пропагандисты, бросившиеся подталкивать армян на свержение власти и чуть ли не революцию.

Первыми, как обычно отличились истерички Владимир Соловьев и Марго Симоньян, призвавшая армян подойти к зеркалу и "плюнуть себе в рожи".

"Смиритесь с тем, что до конца жизни вам жить с мыслью, что вы были ишаками карабахскими. Ишаками и остались", - написала она.

"А народ Армении с этим согласен? А Карабах спросили? И кто будет гарантировать безопасность армян Карабаха?", - спрашивает тем временем Соловьев в своей одноименной телеграм-канализации.

Расшумелись так, будто это они живут в Ханкенди или на худой конец в Ереване - так сильно их забомбило от слов Пашиняна с констатацией территориальной целостности Азербайджана.

Симоньян блеснула своим низким уровнем воспитания, обозвав свое же народ, поэтому комментировать тут нечего. Она вжилась в роль "россиянки" слишком сильно. А что до Соловьева, то какое отношение народ Армении имеет к внутренним вопросам Азербайджана непонятно, но он почему-то убежден, что Баку у армян что-то должен спрашивать. Безопасность и права армянского меньшинства будет обеспечиваться так же, как и права всех граждан нашей страны. Азербайджан толерантная страна и не имеет фашисткую и националистическую идеологию, как Армения. Вместо поклонения Нжде, у нас чтут гостеприимство, толерантность, мы страна многонациональная, так же как и Россия, господин Соловьев. Мы умеем жить вместе с другими народами. А если кто-то не чтит такое добродушие, милости просим - держите свое никчемное мнение при себе и держитесь подальше, занимаясь своими грязными делами. Вы же, Симоньян и Рудольфович - самые русские на свете! Ну так и занимаетесь Россией - у вас там и так работы много.

Но больше всего себя идиотом показал Сергей Карнаухов, который решил пропагандировать терроризм против Азербайджана.

Во-первых, вызывает множество вопросов, почему экс-силовик, ныне "эксперт" и "политолог", выступающий на пропагандистких шоу Соловьева и других, который должен, по идее, продвигать интересы России, занимается антироссийской деятельностью. Будто бы Карнаухов не понимает, что созданная Азербайджаном новая реальность на Южном Кавказе, имеет особый интерес для всех стран региона, в том числе и России, ибо завершение оккупации азербайджанских земель означает открытие всех коммуникаций, что даст возможность всем странам участвовать в новых масштабных экономических проектах. Почему Сергей призывает Армению начинать террористическую войну, при том, что армянам ничего не угрожает?

Это самая глупая мысль, которая когда-либо звучала из уст недоделанного экс-силовика. Весь мир прекрасно знает, что Карабах - суверенная территория Азербайджана, этому были подтверждением резолюции ООН, которые не выполнялись десятилетиями армянской стороной. Кроме того, все прекрасно видели, как бежали и дезертировали армянские солдаты с поля боя. Они открыто говорили, что не хотят воевать за чужие земли, об этом с возмущением в адрес военно-политического руководства Армении кричали их родители, мол "почему наши дети должны умирать не за Армению". Не является ли все это доказательством того, что Карабах никогда не принадлежал армянам? В армянских солдатах не было видно той искры, которая была, например, у азербайджанских военных, стремящихся в бой ради Родины, не было того чувства патриотизма умереть за свои земли. Они хотели лишь спасти свою шкуру, ведь многих из них обманным путем отправили воевать с Азербайджаном.

Поэтому любые аргументы Карнаухова являются ничем иным, как шизофренией, и в корне неверны. Он столько работал на деньги армянского лобби, что со временем начал верить в ложь, которую говорит, прям как мифотворцы Армении, фальсифицирующие историю, культурное наследие. Ко всему прочему он еще и приобрел террористические качества армянства. Такими темпами он скоро будет и фашизм восхвалять, героизировать Нжде. А что? Вполне вероятно, ведь один раз Карнаухов уже пытался нечто подобное вытворить в России - хотел устроить "день памяти" для террориста Монте Мелконяна. Учитывая то, как бывший мент, искусственно вытянутый за уши до уровня "политолога" и полит-провокатора, переодически позволяет себе оскорблять другие народы, скоро и это увидим. Может и фамилию на "-ян" сменит, предавая напоследок свою страну. Сколько бы ни истерили армянство и их агенты, повлиять как-то на процессы, продвигаемые Баку, не получится. Любая попытка агрессии или реваншка в период установления мира в регионе закончится для террористов также, как и 3 года назад. Правда, на этот раз не нужно будет 44 дня - все будет подавлено максимально быстро. Пора бы уже усвоить уроки 2020-го года и помнить, что "Железный кулак" не дремлет.