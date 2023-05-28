МИД Украины поздравил Азербайджан с Днем независимости

Самые теплые поздравления Азербайджану и МИД Азербайджана с Днем независимости.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Украины на официальной странице в Twitter.

"Взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины и Азербайджана в пределах их международно признанных границ всегда будет нашим приоритетом. Желаем дружественному азербайджанскому народу мира и процветания", - говорится в публикации.