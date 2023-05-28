https://news.day.az/politics/1568379.html МИД Украины поздравил Азербайджан с Днем независимости
МИД Украины поздравил Азербайджан с Днем независимости
Самые теплые поздравления Азербайджану и МИД Азербайджана с Днем независимости.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Украины на официальной странице в Twitter.
"Взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины и Азербайджана в пределах их международно признанных границ всегда будет нашим приоритетом. Желаем дружественному азербайджанскому народу мира и процветания", - говорится в публикации.
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