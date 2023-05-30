Премьер-министр Пакистана посетит Азербайджан

Ожидается визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан, передает Day.Az во вторник со ссылкой на TurkicWorld,

Кроме того, как сообщается, с участием министра иностранных дел Пакистана 30 мая - 1 июня 2023 года в Баку пройдет третий раунд двусторонних политических консультаций стран.

Согласно информации, на встречах предусматривается обсуждение двусторонних и региональных вопросов, подписание ряда документов.