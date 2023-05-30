https://news.day.az/politics/1568936.html Премьер-министр Пакистана посетит Азербайджан
Премьер-министр Пакистана посетит Азербайджан
Ожидается визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан, передает Day.Az во вторник со ссылкой на TurkicWorld,
Кроме того, как сообщается, с участием министра иностранных дел Пакистана 30 мая - 1 июня 2023 года в Баку пройдет третий раунд двусторонних политических консультаций стран.
Согласно информации, на встречах предусматривается обсуждение двусторонних и региональных вопросов, подписание ряда документов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре