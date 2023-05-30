Одним из профессиональных и легендарных разведчиков, выдвинутых Гейдаром Алиевым, был Мамедгусейн Асадов

Источник: Агентство международной информации Trend

Великий лидер Гейдар Алиев с первых дней работы в органах безопасности придавал большое значение национализации кадров. В последующие годы, работая на руководящих должностях в органах спецслужб, Гейдар Алиев также уделял особое внимание процессу приема на работу азербайджанских кадров, их подготовки и продвижения в качестве профессиональных кадров.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend во вторник ветеран органов безопасности полковник Азер Гараев.

Он добавил, что одним из таких кадров был легендарный чекист Мамедгусейн Асадов.

"Мамедгусейн Асадов, работавший в органах спецслужб до Великой Отечественной войны, в годы войны проявил невероятный героизм и отвагу. Асадова, который некоторое время после возвращения с войны не работал, Гейдар Алиев лично пригласил, встретился с ним, настояв на том, чтобы он вернулся на службу. Мамедгусейн Асадов был высокопрофессиональным национальным кадром, и Гейдар Алиев поспособствовал его возвращению на службу в органах", - добавил он.

Отметим, что о легендарном азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, его профессионализме и героизме в Великой Отечественной войне знают не только в Азербайджане, но и за его пределами. Благодаря его действиям в свое время была предотвращена попытка покушения на руководителей СССР, США и Великобритании в преддверии Тегеранской конференции 28 ноября 1943 года. Впервые о попытке покушения сообщил широкой общественности Президент США Франклин Рузвельт во время пресс-конференции 17 декабря 1943 года.

В годы войны Асадов был сотрудником советской разведки и одним из тех, кто предотвратил готовившуюся гитлеровцами операцию "Длинный прыжок". В связи с геополитическим положением Азербайджана сотрудникам органов безопасности страны отводилась особая роль в региональных разведывательных операциях. Когда Мамедгусейну Асадову исполнилось 19 лет, он начал службу в одной из частей специального назначения Красной Армии. После начала Великой Отечественной войны Главное разведывательное управление командировало Асадова в Иран, так как он очень хорошо знал оперативную обстановку, владел несколькими иностранными языками и обладал широкими разведывательными возможностями. В 1942-1947 годах Мамедгусейн Асадов работал руководителем торгового представительства СССР в Иране. В то время Иран был выбран в качестве наиболее подходящего места для переговоров между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом. Подготовка к конференции проходила в условиях строгой секретности. Союзники по соображениям безопасности не сообщали об этом даже иранской стороне. Иран получил информацию о месте проведения конференции всего за шесть дней до нее, то есть 22 ноября 1943 года. В ночь на 24 ноября член Верховного главнокомандования, начальник Генерального штаба маршал Советского Союза Александр Василевский прибыл в Астару, где его встретил Мамедгусейн Асадов. Затем они вместе отправились в Иран. Основной целью приезда Василевского по указанию Сталина была проверка готовности к встрече лидеров антигитлеровской коалиции и контроль за вопросами безопасности.

Накануне Тегеранской конференции Асадов получил информацию о том, что немецкая разведка готовит покушение на руководителей СССР, США и Великобритании. Асадов был не только одним из первых, кто получил эту информацию, но и одним из тех, кто активно участвовал в предотвращении покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта. За исключительную роль в проведении этой операции Мамедгусейн Асадов был награжден одновременно двумя орденами - "Ленина" и "Красной Звезды".

Агентство международной информации Trend представило недавно видеопроект "Легендарный герой", рассказывающий о легендарном азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, его жизненном пути, героизме в Великой Отечественной войне.

Вновь представляем вниманию читателей этот видеопроект.