Отношения между Азербайджаном и Израилем должны служить образцом партнерства между государствами и нациями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Израиля Ицхак Герцог сказал во вторник на мероприятии в Баку, посвященном празднованию 75-летия независимости Израиля.

"Наш альянс проявляется в процветающих отношениях между Израилем и Азербайджаном, которые охватывают все сферы. Я предвижу великие свершения в наших отношениях - в областях технологий, науки, здравоохранения, туризма, образования, устойчивого развития, и этот многообещающий список можно продолжать", - сказал он.

Президент Израиля подчеркнул, что эти отношения вновь были подтверждены недавним открытием посольства Азербайджана в Тель-Авиве.

"Еврейская община Азербайджана была и продолжает оставаться неотъемлемой частью прекрасного и разнообразного азербайджанского общества", - добавил Ицхак Герцог.