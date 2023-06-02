Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Агдаме

2 июня в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зеркенд Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, около 18:00 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского района, были подвергнуты обстрелу членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

"Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.