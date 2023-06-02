Иран приступил к новому этапу враждебной кампании против Азербайджана

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Иран приступил к очередному этапу своей враждебной кампании против Азербайджана. Задержание азербайджанского студента Фарида Сафарли по обвинению в "шпионаже" - яркий тому пример.

Что происходит вокруг Фарида Сафарли?

Азербайджанский студент, учится в Германии. 27-летний Фарид Сафарли, студент Йенского университета, 20 февраля 2023 года отправился в Тегеран на встречу со своей девушкой. Хотя он должен был вернуться в Германию 5 марта, он не вернулся. Хотя семья Фарида начала поиски, они не смогли найти никаких результатов. Диляре Аскеровой, его матери, в посольстве Ирана в Азербайджане сообщили, что информация о вашем сыне будет предоставлена ​​до 2 апреля. Но никакой информации дано не было.

Министерство иностранных дел Азербайджана также направило ноту Ирану в отношении Фарида Сафарли.

На днях стало известно, что Фарид, который предположительно пропал без вести, арестован в Иране по обвинению в "шпионаже".

Неизменная азербайджанская политика режима мулл

После того, как отношения Ирана с Азербайджаном обострились, Тегеран начал выдвигать различные беспочвенные обвинения в адрес нашей страны и принимать радикальные решения. Иногда Тегеран проводит учения на наших границах, иногда распространяет видео как они собираются оккупировать Баку, иногда организует нападение на наше посольство, иногда открывает консульство в Гафане, а иногда называет границу Армении "красной линией". Цель - отвлечь Азербайджан от его целей и сформировать влияние в регионе.

Но ход событий показывает, что агрессивные шаги Ирана против Азербайджана никак не влияют на политику официального Баку. Поэтому иранские власти начали использовать новые методы.

Создается впечатление, что официальный Тегеран пытается оказать давление на Баку, арестовав Фарида Сафарли по обвинению в "шпионаже".

Если мы посмотрим на недавнюю историю, то увидим, что это не первое агрессивное поведение Ирана в отношении граждан Азербайджана. В октябре 2008 года официальный Тегеран арестовал азербайджанца Рашада Алиева по ложным обвинениям.

Судя по всему, иранский режим не изменил своего характера и политических целей даже спустя годы. Иранские власти извергают ненависть и угрозы как в отношении южных, так и северных азербайджанцев.

Например, позиция Ирана по Карабаху и его всесторонняя поддержка Армении проистекают из его исторической вражды против азербайджанского народа и государства.

Официальный Тегеран также ревнует к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией и не стесняется провоцировать Ереван на провокации, чтобы помешать этому процессу.

Все это показывает, что Иран представляет угрозу как для Азербайджанского государства, так и для азербайджанского народа.

Вниманию наших соотечественников, желающих посетить Иран!

Провокационные шаги официального Тегерана в отношении Азербайджана показывают, что иранский режим все это планирует заранее.

Тогда кто может гарантировать, что гражданин Азербайджана, отправившийся в Иран по делам торговли, медицины или любого другого дела, не будет признан "шпионом" и арестован?

Факты о Фариде Сафарли и Рашиде Алиеве доказывают, что иранские спецслужбы проделали эту работу "профессионально".

Это правда, что сухопутная граница с Ираном в настоящее время закрыта. Тем не менее, граждане Азербайджана едут в Иран, используя третью страну.

Они подвергают свою жизнь опасности. Потому что по мере разоблачения сети иранского режима в Азербайджане он становится все более агрессивным и не останавливается перед ложными обвинениями и клеветой на наших граждан.

По этой причине гражданам Азербайджана следует избегать посещения Ирана.

Конечно, официальный Баку может запретить гражданам Азербайджана посещать Иран. Такая практика существует в мировом опыте. Например, США и Япония запретили своим гражданам посещать Северную Корею. Нарушители запрета строго наказываются.

Если иранский режим усилит свою агрессию против граждан Азербайджана, будет обсуждаться, что официальный Баку наложит такой запрет.