История большой зависти: причины лжи и провокаций со стороны Эмманюэля Макрона - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
Автор: Акпер Гасанов
Это было в конце июня прошлого года. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в в 31-м заседании совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан". В ходе заседания, он взял со стола ручку, рассмотрел ее и положил во внутренний карман пиджака. Это было банальное воровство. В этом смысле, пятисторонняя встреча в Кишиневе обошлась без затрат для ее организаторов.
Причем, теоретически рассуждая, произошло это еще и потому, что "ловкость рук" не продемонстрировал не только премьер-министр Армении, но и президент Франции Эмманюэль Макрон. Уж больно часто мы видим признаки того, что глава великой европейской державы ведет себя ничем не лучше, чем руководитель государства-лузера региона Южного Кавказа.
На сей раз, по итогам встречи в Кишиневе, он опустился до озвучивания банальной лжи. Тут все просто. Заявление для прессы по итогам встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Президента Франции и канцлера Германии в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишинэу, по традиции, было сделано организатором Брюссельского формата Шарлем Мишелем.
Но потом появилось заявление о встрече, сделанное президентом Франции в одностороннем порядке, которое не отражает и искажает позицию сторон. В частности, в фантазиях Эмманюля появилась фраза про "важность внедрения механизма защиты прав и гарантий безопасности армян Карабаха", о чем не говорил Ш.Мишель и что не является тем, что может приблизить подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Почему Макрон решил выкинуть такую фортель? По целому ряду причин, главной из которых является его патологическая зависть к успеху Ш.Мишеля, как главного и успешного модератора по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Да, они когда-то были приятелями, но ныне Ш.Мишель пользуется в мире гораздо большим авторитетом, чем Э.Макрон. И это не может не злить мсье Эмманюэля.
Который также вкусил горечь неоднократных поражений от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вот и состоявшаяся в Праге 6 октября 2022 года четырехсторонняя встреча завершилась заявлением о приверженности Алма-Атинской декларации о признании границ при урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это совсем не то, на что изначально рассчитывал Пашинян. Он надеялся на то, что присутствие Макрона на пражской встрече поможет избежать такого развития событий. Не помогло.
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Естественно, президент Франции помнит свое фиаско и теперь, как видим, пытается компенсировать его, озвучивая банальную ложь. В этой связи хочу напомнить про поздравительное письмо, направленное Макроном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости. Он тогда написал о "приверженности Франции справедливому и прочному миру между Азербайджаном и Арменией, который необходим для стабильности и благополучия всего региона".
Как видим, в реальности Макрон демонстрирует приверженности к озвучиванию провокационных и лживых речей. Это то, что вызывает презрение даже у граждан Франции. Напомню, что сам Макрон выразил несогласие с тем, что французы часто называют его "презрительным". Об этом он заявил в своем недавнем интервью телеканалу TF1. Он тогда гордо изрек, что совершает поездки по регионам страны невзирая на сопровождающие его визиты протесты.
Поразительный предмет для гордости! О том, что лучше завоевать уважение сограждан и ездить по стране, ощущая его, он почему-то не задумался. При этом, играя словами, он заявил тогда, что быть по-настоящему презрительным, это значит - не слушать людей и врать им. Макрон же уверил, что он всегда говорит правду. Вот, по итогам кишиневской встречи, мы все увидели, что мэтр Эмманюэль любит врать. И совравший на столь высоком уровне, безусловно, соврет и своим гражданам.
Да, мы уже слышали о том, как к нему относятся в разных странах мира. В Италии, к примеру. Или в Великобритании. Экс -премьер которой Борис Джонсон во время поездки в Техас сделал ряд очень запоминающихся заявлений о персоне президента Франции, обещав набить ему морду при встрече. Сделает он это или нет- не суть важно. Первичнее то, что Эмманюэль Макрон является не только презрительным, но и презираемым во многих странах мира политиком.
Он банально заврался, пытаясь постоянно усидеть на двух стульях. Он в начале полномасштабного российского вторжения убеждал руководство Украины капитулировать, а теперь изображает из себя главного союзника официального Киева. Все это помнят в Украине. А в Азербайджане помнят, сколь примитивны и бесполезны были попытки Макрона поддержать страну-оккупанта Армению. Вот и сейчас, следуя этой традиции, он сделал откровенно лживое и провокационное заявление. На ход переговоров между Баку и Ереваном они никакого влияния не окажут. Но очередная демонстрация сущности президента Франции была показательна. И именно поэтому остается радоваться тому, что он окончательно не перенял манеры премьер-министра РА и не прикарманил что-то, что лежало на столе в ходе пятисторонней встречи в Кишиневе.
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