История большой зависти: причины лжи и провокаций со стороны Эмманюэля Макрона

Автор: Акпер Гасанов

Это было в конце июня прошлого года. Тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в в 31-м заседании совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан". В ходе заседания, он взял со стола ручку, рассмотрел ее и положил во внутренний карман пиджака. Это было банальное воровство. В этом смысле, пятисторонняя встреча в Кишиневе обошлась без затрат для ее организаторов.

Причем, теоретически рассуждая, произошло это еще и потому, что "ловкость рук" не продемонстрировал не только премьер-министр Армении, но и президент Франции Эмманюэль Макрон. Уж больно часто мы видим признаки того, что глава великой европейской державы ведет себя ничем не лучше, чем руководитель государства-лузера региона Южного Кавказа.

На сей раз, по итогам встречи в Кишиневе, он опустился до озвучивания банальной лжи. Тут все просто. Заявление для прессы по итогам встречи Президента Азербайджана и премьер-министра Армении с участием президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Президента Франции и канцлера Германии в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишинэу, по традиции, было сделано организатором Брюссельского формата Шарлем Мишелем.

Но потом появилось заявление о встрече, сделанное президентом Франции в одностороннем порядке, которое не отражает и искажает позицию сторон. В частности, в фантазиях Эмманюля появилась фраза про "важность внедрения механизма защиты прав и гарантий безопасности армян Карабаха", о чем не говорил Ш.Мишель и что не является тем, что может приблизить подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Почему Макрон решил выкинуть такую фортель? По целому ряду причин, главной из которых является его патологическая зависть к успеху Ш.Мишеля, как главного и успешного модератора по достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Да, они когда-то были приятелями, но ныне Ш.Мишель пользуется в мире гораздо большим авторитетом, чем Э.Макрон. И это не может не злить мсье Эмманюэля.

Который также вкусил горечь неоднократных поражений от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вот и состоявшаяся в Праге 6 октября 2022 года четырехсторонняя встреча завершилась заявлением о приверженности Алма-Атинской декларации о признании границ при урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это совсем не то, на что изначально рассчитывал Пашинян. Он надеялся на то, что присутствие Макрона на пражской встрече поможет избежать такого развития событий. Не помогло.

Естественно, президент Франции помнит свое фиаско и теперь, как видим, пытается компенсировать его, озвучивая банальную ложь. В этой связи хочу напомнить про поздравительное письмо, направленное Макроном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости. Он тогда написал о "приверженности Франции справедливому и прочному миру между Азербайджаном и Арменией, который необходим для стабильности и благополучия всего региона".

Как видим, в реальности Макрон демонстрирует приверженности к озвучиванию провокационных и лживых речей. Это то, что вызывает презрение даже у граждан Франции. Напомню, что сам Макрон выразил несогласие с тем, что французы часто называют его "презрительным". Об этом он заявил в своем недавнем интервью телеканалу TF1. Он тогда гордо изрек, что совершает поездки по регионам страны невзирая на сопровождающие его визиты протесты.

Поразительный предмет для гордости! О том, что лучше завоевать уважение сограждан и ездить по стране, ощущая его, он почему-то не задумался. При этом, играя словами, он заявил тогда, что быть по-настоящему презрительным, это значит - не слушать людей и врать им. Макрон же уверил, что он всегда говорит правду. Вот, по итогам кишиневской встречи, мы все увидели, что мэтр Эмманюэль любит врать. И совравший на столь высоком уровне, безусловно, соврет и своим гражданам.

Да, мы уже слышали о том, как к нему относятся в разных странах мира. В Италии, к примеру. Или в Великобритании. Экс -премьер которой Борис Джонсон во время поездки в Техас сделал ряд очень запоминающихся заявлений о персоне президента Франции, обещав набить ему морду при встрече. Сделает он это или нет- не суть важно. Первичнее то, что Эмманюэль Макрон является не только презрительным, но и презираемым во многих странах мира политиком.

Он банально заврался, пытаясь постоянно усидеть на двух стульях. Он в начале полномасштабного российского вторжения убеждал руководство Украины капитулировать, а теперь изображает из себя главного союзника официального Киева. Все это помнят в Украине. А в Азербайджане помнят, сколь примитивны и бесполезны были попытки Макрона поддержать страну-оккупанта Армению. Вот и сейчас, следуя этой традиции, он сделал откровенно лживое и провокационное заявление. На ход переговоров между Баку и Ереваном они никакого влияния не окажут. Но очередная демонстрация сущности президента Франции была показательна. И именно поэтому остается радоваться тому, что он окончательно не перенял манеры премьер-министра РА и не прикарманил что-то, что лежало на столе в ходе пятисторонней встречи в Кишиневе.