Экс-президент Хорватии об общей проблеме Азербайджана и Хорватии

Мины - общая проблема для Азербайджана и Хорватии.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время выступления в Шуше на международном мероприятии на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

"Азербайджан предпринял правильные шаги в сфере разминирования. Хорватия готова поделиться своим опытом в этой области с Азербайджаном", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Шуше при организации Международного центра Низами Гянджеви проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств. Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.