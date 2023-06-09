https://news.day.az/politics/1571792.html Новый торговый представитель Азербайджана в Турции приступил к своей деятельности
Новый торговый представитель Азербайджана в Турции приступил к своей деятельности
Новый торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев приступил к своей непосредственной деятельности.
Как сообщает Day.Az, соответствующую публикацию на своей странице в Twitter разместила генеральный консул АР в Стамбуле Нармина Мустафаева.
Она отметила, что провела встречу с Т.Тагиевым. Стороны обсудили повестку дня по экономическим вопросам.
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