Новый торговый представитель Азербайджана в Турции приступил к своей деятельности

Новый торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев приступил к своей непосредственной деятельности.

Как сообщает Day.Az, соответствующую публикацию на своей странице в Twitter разместила генеральный консул АР в Стамбуле Нармина Мустафаева.

Она отметила, что провела встречу с Т.Тагиевым. Стороны обсудили повестку дня по экономическим вопросам.