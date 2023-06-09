Стало известно когда пройдет следующее заседание парламента

Названа ​​дата следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает в пятницу Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что следующее заседание состоится 13 июня.

Отметим, что сегодня состоялось второе заседание Милли Меджлиса в рамках внеочередной сессии, в повестку заседания был включен 41 вопрос.