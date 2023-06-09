https://news.day.az/politics/1571898.html Стало известно когда пройдет следующее заседание парламента
Стало известно когда пройдет следующее заседание парламента
Названа дата следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает в пятницу Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что следующее заседание состоится 13 июня.
Отметим, что сегодня состоялось второе заседание Милли Меджлиса в рамках внеочередной сессии, в повестку заседания был включен 41 вопрос.
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