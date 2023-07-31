Пчёлы против мёда по-армянски: новый вектор массового аморализма

Автор: Акпер Гасанов

Пчёлы против мёда - это крылатое выражение, означающее невозможность эффективной борьбы с неким явлением с помощью сил, изначально по природе своей не заинтересованных в такой борьбе. Как все это происходит на практике, мы все можем наблюдать на примере Армении, которая более четверти века держала 20% территорий Азербайджана, совершила огромное количество преступлений, начиная от Геноцида в Ходжалы и включая экоцид и урбицид, но имеет наглость выставлять себя едва ли не в качестве жертвы.

Речь идет не только о том, что армянская сторона придумала миф о "гуманитарной катастрофе" в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Это миф смехотворен сам по себе, ибо факт отсутствия на нашей земле азербайджанцев, а в Ханкенди просто нет азербайджанцев, от слова совсем, перечеркивает любые имевшие место, настоящие и будущие выкрутасы с армянской стороны.

Те, кто сейчас рвут глотку и не только ее должны понимать, что они открыто поддерживают сепаратизм и беззаконие. Они действуют вопреки законам Азербайджана и международному праву. О морально-этической составляющей этого дела даже говорить не приходится- все более, чем очевидно. Перед нами жуткий пример двойной морали. Это и есть классическое воплощение слогана пчёлы против мёда.

Но, что символично, мы видим и новый вектор этого массового аморализма. Дело в том, что с раннего утра 31 июля десятки студентов разных вузов Армении заблокировали вход в офис Международного комитета Красного Креста Армении, скандируя "Свободу Вагифу Хачатряну!". Кому-кому, простите, свободу? Да, я не ослышался. Армяне требуют свободы для того, кто 21 декабря 1991 года вместе с другими такими же преступниками армянской национальности расстреливал из автоматов и давил боевыми пехотными машинами жителей села Мешали.

Эти варвары лишили жизни 25 азербайджанцев, 14 человек покалечили, а 358 сельчан были ими насильственно изгнаны из отчих мест. Хачатурян был задержан азербайджанскими пограничниками. Показания против него дают чудом выжившие очевидцы его изуверств из Мешали и других сел. Доказательств его преступлений очень много, отрицать их невозможно.

Собственно, косвенную вину Хачатуряна признал даже бывший ""командующий" бандформированиями карабахских сепаратистов Самвел Бабаян, водителем которого был задержанный Вагиф Черкезович. В интервью одному из армянских блогеров, отвечая на вопрос, кто еще указан в списке карабахских военных преступников, которых правоохранительные органы Азербайджана намерены арестовать и судить за совершенные в отношении мирных жителей во время Первой Карабахской войны зверства, с явным страхом сказал: "Я тоже в этом списке".

Как видим, С.Бабаян по сути не отрицает и свои преступления. Дело осталось лишь за его задержанием и доставкой в Баку. Что до тех, кто орет на весь Ереван, требуя свободы для военного преступника Хачатуряна, то их сегодня ожидал неприятный "сюрприз", о котором рассказала ответственная за коммуникационные программы МККК в Армении Зара Аматуни.

"Естественно, нам удалось достаточно исчерпывающе представить стиль работы нашей организации. В этой ситуации были определенные требования со стороны инициативной группы, и мы объяснили, почему наша организация не может их удовлетворить, исходя из стиля своей работы", заявила она. Это был шаблонный ответ, по сути своей означающий, что представители армянской молодежи могут хоть до посинения требовать освобождения Вагифа Хачатуряна, только вот результат их требований будет нулевой.

И что вы думаете? Так называемая активист Амалия Закарян, это одна из страждущих и жаждущих свободы для военного преступника Хачатуряна, заявила о том, что все они объявляют ....бессрочную сидячую забастовку. Так они жалуются еще и на то, что "месяцами не могут вернуться в Карабах". Чушь? Безусловно. Чтобы попасть в Карабахский экономический район Азербайджана нужно пройти через ППП "Лачин".

Так уже поступили сотни армян. Чем эти активисты лучше них?! Почему они требуют "кило конфет и банку мёда"? Это вопрос к ним, страдающим галлюцинациями. Реальность же такова, что они повторяют трюк главы карабахских сепаратистов Араика Арутюняна, который вроде как тоже объявлял сидячую забастовку. Правда, не в Ереване, а в Ханкенди и не перед офисом МККК а в палатке.

Но какова была эффективность его выкрутаса? Нулевая. Ровно такой же будет эффективность выкрутасов всех армянских возмущающихся, вне зависимости от пола, возраста, политической и сексуальной ориентации. Вагифа Хачатуряна никто армянской стороне не выдаст, а продукты питания и все прочее в Карабахский экономический район Азербайджана будут доставляться через Агдам. Сколько бы армянские пчёлы не кричали о том, что они против мёда.