В Ханкенди разгуливают вооруженные люди

Автор: Байрам Эльшадов

Преступный режим сепаратистов капитулировал, вновь позорно проиграв на поле боя. И вроде все должно было быть после этого тихо и спокойно, потому что была достигнута договоренность о прекращении огня, да и с утра представители Азербайджана и армянских жителей Карабаха начали встречу по вопросам интеграции.

В числе бывших сепаратистов нашлись твердолобые и глупые люди, которые считают, что смогут изменить уже совершившийся факт. Иначе не возможно объяснить те видеокадры, которые попали в наше распоряжение, и с которыми мы предлагаем ознакомиться нашим читателям.

На этих кадрах ясно видно, что на территории Ханкенди разгуливают вооруженные люди. Эта провокация ставит под угрозу безопасность гражданских, поскольку вооруженные террористы находятся в непосредственной близости к обычным людям.

Играя в глупые игры, выигрываешь глупые призы, и это должна помнить кучка террористов. Также как это должны знать и армянские пропагандисты, которые тщетно пытаются спасти положение, обвиняя всех вокруг себя во всех грехах.

Нет сомнений, что с этими людьми разберутся и очень скоро. Но эти криминальные элементы должны понимать, что создают серьезную угрозу тем, кого они, якобы, защищают.