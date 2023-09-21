Азербайджанские военнослужащие эвакуировали раненую армянку в военный госпиталь

21 сентября на территории Ходжавендского района раненая армянка подошла к военнослужащим азербайджанской армии и попросила их о помощи.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, азербайджанские военнослужащие немедленно оказали раненой женщине первую медицинскую помощь и эвакуировали ее в ближайший военный госпиталь.

Азербайджанские военные врачи прооперировали жительницу армянского происхождения. Сейчас ее состояние нормальное.