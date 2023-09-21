https://news.day.az/politics/1600064.html Азербайджанские военнослужащие эвакуировали раненую армянку в военный госпиталь - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие эвакуировали раненую армянку в военный госпиталь - ВИДЕО
21 сентября на территории Ходжавендского района раненая армянка подошла к военнослужащим азербайджанской армии и попросила их о помощи.
Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, азербайджанские военнослужащие немедленно оказали раненой женщине первую медицинскую помощь и эвакуировали ее в ближайший военный госпиталь.
Азербайджанские военные врачи прооперировали жительницу армянского происхождения. Сейчас ее состояние нормальное.
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