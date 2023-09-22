Главы МИД Азербайджана и Албании обсудили реинтеграцию армянских жителей Карабаха

22 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Албании Игли Хасани в рамках своего участия в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече обсуждалась повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Албанией, а также возможности партнерства в рамках международных организаций.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о последней ситуации в регионе, а также о причинах локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринятых в направлении реинтеграции армянского населения Карабахского региона Азербайджана. Было подчеркнуто, что провокационные действия Армении и незаконного режима, несмотря на предпринятые Азербайджаном через привлеченных международных партнеров усилия, вызвали напряженность в регионе. Было заявлено, что осуществленные Азербайджаном мероприятия направлены на нейтрализацию незаконной военной инфраструктуры армян, разоружение и вывод остатков вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что возникла историческая возможность для практической реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана и выразил уверенность, что встреча, состоявшаяся в Евлахе, принесет положительные результаты.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по энергетическим, торговым, экономическим вопросам, стоящим на повестке дня между двумя странами, существующим инвестиционным возможностям, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес для стран.