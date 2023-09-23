https://news.day.az/politics/1600565.html Азербайджан разрешит Красному Кресту перевозить продовольствие по дорогам Агдам-Аскеран-Ханкенди и Лачин-Ханкенди
Азербайджан разрешит Красному Кресту перевозить продовольствие по дорогам Агдам-Аскеран-Ханкенди и Лачин-Ханкенди
Для Международного комитета Красного Креста (МККК) создаются условия для перевозки продовольствия, лекарственных препаратов и детского питания по маршруту Агдам-Аскеран-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, а также для командирования дополнительного персонала из Бакинского и Женевского офисов организации в представительство МККК в Ханкенди.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим созданной по поручению Президента Ильхама Алиева рабочей группе для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе даны соответствующие поручения.
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