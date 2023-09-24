Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем

23 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече обсуждалась текущая повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Генерального секретаря ООН о проводимом в настоящее время процессе разоружения незаконных армянских вооруженных формирований и в качестве доказательства представил Антониу Гутерришу фотографии военной техники и боеприпасов, конфискованных за последние три дня.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.