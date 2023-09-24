В Карабахе продолжается конфискация оружия и боеприпасов сепаратистов

Очередная боевая техника, военное оборудование, а также оружие и боеприпасы были конфискованы из гражданских зданий, используемых в качестве складов, в различных районах Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на складе с большим количеством ракет, артиллерийских снарядов и мин также были обнаружены боеприпасы различного калибра.

Отметим, что в регионе продолжается конфискация оружия, боеприпасов и военной техники.